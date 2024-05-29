Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

اعلان

حرب غزة: غارات إسرائيلية جديدة والجزائر تتحدث عن مشروع قرار أممي لوقف "القتل" في رفح

انفجار جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة
انفجار جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

حرب غزة: غارات إسرائيلية جديدة والجزائر تتحدث عن مشروع قرار لوقف "القتل" في رفح

اعلان

استمر اليوم الأربعاء القصف الإسرائيلي على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة الفلسطيني بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الـ236.

وتزداد الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في جنوب القطاع في وقت يعيش فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين في حالة نزوح مستمر للبحث عن ملاذات آمنة غير متوفرة في ظل نقص الغذاء والمياه وأبسط مقومات الحياة الأساسية.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في آخر حصيلة لها إن عدد القتلى جرّاء الحرب قد وصل إلى 36096 على الأقل و81136 مصاباً حتى الآن.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في قطاع غزة:

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

جامعة أمريكية تعلق الدراسة وتبدأ العمل عن بعد لتفادي الاحتكاك بمخيم طلابي داعم للفلسطينيين

جنوب أفريقيا تستعد لإجراء انتخابات برلمانية قد تزيح الحزب الحاكم عن سدة الحكم

القلق والتوتر يسيطران على أنشيلوتي قبل النهائي في ويمبلي

الضفة الغربية إسرائيل حركة حماس غزة رفح - معبر رفح بنيامين نتنياهو