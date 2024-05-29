حرب غزة: غارات إسرائيلية جديدة والجزائر تتحدث عن مشروع قرار أممي لوقف "القتل" في رفح

بقلم: يورونيوز

حرب غزة: غارات إسرائيلية جديدة والجزائر تتحدث عن مشروع قرار لوقف "القتل" في رفح

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استمر اليوم الأربعاء القصف الإسرائيلي على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة الفلسطيني بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الـ236.

وتزداد الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في جنوب القطاع في وقت يعيش فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين في حالة نزوح مستمر للبحث عن ملاذات آمنة غير متوفرة في ظل نقص الغذاء والمياه وأبسط مقومات الحياة الأساسية.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في آخر حصيلة لها إن عدد القتلى جرّاء الحرب قد وصل إلى 36096 على الأقل و81136 مصاباً حتى الآن.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في قطاع غزة: