القلق والتوتر يسيطران على أنشيلوتي قبل النهائي في ويمبلي

الإيطالي المخضرم لا تنقصه الخبرة، ولكن يبدو أنّ الكثير من القلق والتوتر وجدا طريقهما إلى أنشيلوتي، الذي ينتظر مباراة كبيرة أخرى.

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يخوض كارلو أنشيلوتي نهائي دوري أبطال أوروبا الثامن له، بعد أن فاز بجميع المباريات باستثناء مباراة واحدة، لذلك فهو يعدّ المدرب الأكثر نجاحاً في المنافسات بفضل تحقيقه لأربعة ألقاب، كما حصل على لقبين أوروبيين عندما كان لاعبا.

الإيطالي المخضرم لا تنقصه الخبرة، ولكن يبدو أنّ الكثير من القلق والتوتر وجدا طريقهما إلى أنشيلوتي، الذي ينتظر مباراة كبيرة أخرى.

وقال أنشيلوتي الذي يبلغ من العمر 64 عاما، مع دخول ريال مدريد الأسبوع الأخير من الاستعدادات قبيل المباراة النهائية يوم السبت أمام بوروسيا دورتموند في لندن: "إنها نفس المرة الأولى"، مضيفا: "بداية ... هناك فرحة التواجد هنا، ثم تأتي المخاوف ويأتي الخوف ... لكن قبل أن يأتوا علينا أن نستمتع بهذا الأسبوع وسأستمتع به. هذا الفريق يمنحني الكثير من الثقة، أراهم يركزون على المباراة، إنهم في وضع أبطال الدوري".

وفاز أنشيلوتي بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 2022 و2014 ومع ميلان في 2003 و2007. وخسر نسخة العام 2005 مع ميلان في النهائي بركلات الترجيح أمام ليفربول بعد إهدار التقدم 3-0.

كارلو أنشيلوتي Manu Fernandez/Manu Fernandez

كما جاءت انتصاراته الأوروبية كلاعب مع ميلان عامي 1989 و1990. وكان ضمن تشكيلة روما عند الوصول إلى نهائي 1984 ولكنه غاب عن الملعب بسبب الإصابة.

أكد أنشيلوتي أنه سيلتزم بروتينه قبل المباراة النهائية في ملعب ويمبلي. وقال: "أنا مؤمن بالخرافات بعض الشيء، وهذا طبيعي جدًا. قيل لي إنه من سوء الحظ ألا تؤمن بالخرافات. أحب أكل البروكلي والسلمون والمعكرونة وهذا ما سأتناوله. ثم سآخذ قيلولة لمدة ساعة، إذا كنت قادرا على ذلك. وبعد ذلك سأبدأ بالتفكير في المباراة. قبل الحديث مع اللاعبين، سيبدأ قلبي في الخفقان إلى 110 أو 120 نبضة. سيبقى على هذا الحال حتى بداية المباراة، وعند الإنطلاق سيعود إلى إيقاعه الطبيعي".

اعتبر أنشيلوتي أن بعض أبرز إنجازاته في دوري أبطال أوروبا مرتبطة بوقته مع ريال مدريد، بما في ذلك مسيرته المذهلة في عام 2022، عندما كان عليه أن يحشد عدة مرات للوصول إلى النهائي. وأشار أيضًا إلى العودة المتأخرة في نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ قبل بضعة أسابيع، عندما سجل خوسيلو في الدقيقة 88 وفي الوقت بدل الضائع.

كارلو أنشيلوتي Manu Fernandez/Manu Fernandez

حسب أنشيلوتي، كان هذا الموسم صعبًا بشكل خاص بسبب قائمة الإصابات الطويلة لبعض لاعبي الفريق الأساسيين، بما في ذلك مشاكل الإصابة الخطيرة في الركبة لتيبو كورتوا وإدير ميليتاو وديفيد ألابا. وإصابات فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا وأوريليان شواميني.

وأوضح أنشيلوتي أنّ "الموقف والالتزام كانا المفتاح للتغلب على كل المشاكل التي نواجهها، هذا ما سمح لنا بتقديم موسم رائع".

ويحاول ريال مدريد، الذي فاز أيضًا بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، الفوز بكأس أبطال أوروبا للمرة السادسة في 10 مواسم، وهو ما يعادل الإنجاز الذي حققه النادي أيضًا في الفترة من 1955 إلى 1965.

وأعرب أنشيلوتي عن فخره بالطريقة التي أدار بها فريقه على مر السنين، مشيرا إلى أنّ "العلاقات الشخصية أهم من العلاقات المهنية ... لست طبيبًا نفسيًا ولكن لدي خبرة حيث عملت لسنوات عدة في غرف تبديل الملابس. أحاول أن أعامل الناس باحترام ليس فقط في الجوانب التكتيكية ولكن أيضًا في الجوانب الشخصية. أنا في بيئة تضم 50 شخصًا وأقضي معهم وقتًا أطول مما أقضيه مع زوجتي وأطفالي، لذلك إذا لم تكن هناك علاقات جيدة ولم يكن هناك مناخ جيد، فأنا لا أقوم بعملي".