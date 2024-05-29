شاهد: لحظة انفجار بمبنى نتيجة تسرب للغاز في مدينة أوهايو الأمريكية

بقلم: يورونيوز

أصيب سبعة أشخاص إثر انفجار وقع نتيجة تسرب للغاز بمبنى في مدينة أوهايو الأمريكية.

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وقالت السلطات الأمريكية إن الانفجار أدى إلى وقوع أضرار كبيرة بالمبنى.

وأظهر فيديو التقطته كاميرا للمراقبة تطاير الحطام فور وقوع الانفجار القوي والذي هز أرجاء البناية.

وساعد رجال الإطفاء بعض الأشخاص على الخروج من المبنى الذي يضم بنكا في الطابق الأرضي ويضم أيضا بعض الشقق.

وجاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشرته وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة ماهونينغ أن انفجارا للغاز الطبيعي وقع وأن الوضع "تحت السيطرة".