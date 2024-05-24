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انفجار وحريق في مصنع للكيماويات في الهند
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انفجار هائل في مصنع للكيماويات بالهند يخلف 9 قتلى على الأقل و64 جريحاً

قتل تسعة أشخاص على الأقل، وأصيب 64 آخرون في انفجار وحريق في مصنع للكيماويات في غرب الهند، وفقاً لما أعلنه مسؤولون يوم الجمعة.

قتل تسعة أشخاص على الأقل، وأصيب 64 آخرون في انفجار وحريق في مصنع للكيماويات في غرب الهند، وفقاً لما أعلنه مسؤولون يوم الجمعة.

وأفاد مسؤول إداري محلي بأن الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار في غلاية المصنع يوم الخميس، تسبب في أضرار للمنازل والمصانع المجاورة في منطقة ثين بولاية ماهاراشترا.

وترجح القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في الهندـ، أن يكون الانفجار الذي حدث في غلاية المصنع ناجمًا عن استخدام مواد كيميائية شديدة التفاعل.

وتم السيطرة على الحريق، لكن رجال الإنقاذ يتوقعون العثور على المزيد من الضحايا بين الحطام.

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