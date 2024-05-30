مئات المحتجين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في بروكسل تنديدا بالهجوم على غزة

بقلم: يورونيوز

جرت مساء الأربعاء مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في أوكل، إحدى بلديات العاصمة البلجيكية بروكسل.

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بدعوة من العديد من المنظمات المؤيدة لفلسطين والحركات الطلابية، تجمع أكثر من 500 شخص للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية، لإظهار دعمهم وتضامنهم مع غزة والتنديد بالوضع في رفح.

لم يأذن رئيس بلدية أوكل، بوريس ديليس بتنظيم المظاهرة، لأن منظمي المظاهرة لم يقدموا أي طلب سلفا، وتم نشر حوالي 50 شرطيًا لمنع المتظاهرين من الوصول إلى السفارة.

واندلعت صدامات بين المتظاهرين والشرطة في منطقة عازلة، ثم قام المحتجون بإلقاء مقذوفات على الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ثم عاد بعض المتظاهرين إلى جادة واترلو في الاتجاه المعاكس، متجهين نحو إكسيل وتزايد عددهم، وبحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى شارع لويز، كانت هناك مسيرة أخرى غير متوقعة تمامًا، الأمر الذي فاجأ الشرطة.