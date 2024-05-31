انتشال أكثر من 70 قتيلاً فلسطينياً بينهم 20 طفلاً في جباليا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

بقلم: يورونيوز

أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا"، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين عشرات الفلسطينيين، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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وقالة وكالة الأنباء الفلسطينية: "إن الطواقم انتشلت أكثر من 70 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وتواصل البحث حاليا عن عشرات المفقودين بين ركام المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، التي لم تسلم من القصف والتدمير، وحتى عيادات ومقرات ومراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التي لم تسلم هي الأخرى من آلة التخريب".

وياتي ذلك في وقت تراجعت الآليات العسكرية من جباليا وبلدة بيت لاهيا، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اتباعها "سياسة الأرض المحروقة"، ما تسبب في مقتل وجرح المئات، ونزوح قسري لنحو 200 ألف فلسطيني، وتدمير مربعات سكنية كاملة، وحرق وقصف المنشآت العامة والخدمية، وفق الوكالة الفلسطينية.

وذكرت "وفا" أن "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تلقت تقارير مروعة من مخيم جباليا... حيث أضرمت قوات الاحتلال النيران في خيام النازحين في المدرسة التابعة لها".

وقال شهود عيان إن الانسحاب الإسرائيلي كشف عن دمار هائل شمل آلاف الوحدات السكنية إضافة للطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

كما أحرق الجنود الإسرائيليون مئات البنايات السكنية التي لم يتم تدميرها في المخيم، حسب شهود عيان.

وشوهدت طواقم الدفاع المدني والكوادر الطبية تحاول تطويق الدمار الكبير، وانتشال عدد كبير من الضحايا داخل أزقة وشوارع المخيم، في حين لا يزال العشرات تحت أنقاض منازل مدمرة.