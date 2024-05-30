بقلم: يورونيوز

شاهد: عيون ذكية تلتقط الصور في شوارع الصين مهمتها المراقبة وحفظ الأمن

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أدخلت هيئة إدارة منطقة يوهانغ من مدينة هانغتشو الصينية روبوت دورية آلية حيز الخدمة، حيث يمكن لروبوت المراقبة الذكي المزود بعدد من الكاميرات التقاط صور لمحيطه، وإرسالها إلى مركز المراقبة في الوقت الفعلي.

وفي حالة وقوع حادث يقوم الروبوت بإرسال إشارة، مما يسمح لمسؤولي إنفاذ القانون في المنطقة المعنية بالاستجابة على الفور للتعامل مع ما يجري، وتستغرق عمليةالإبلاغ عادة أقل من خمس دقائق.

وتحتل الصين المرتبة الأولى عالميا في عدد كاميرات المراقبة العامة، بتشغيل نحو 200 مليون كاميرا، وتتصدر مدينة تاي يوان أعلى كثافة لهذه الفئة من أجهزة الكاميرا، بـحساب117 كاميرا مراقبة لكل 1000 نسمة.