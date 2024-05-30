محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: حرب غزة ستكلف الاقتصاد حوالي 70 مليار دولار

بقلم: يورونيوز

قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عمير يارون، اليوم الخميس إن الحرب على قطاع غزة الفلسطيني ستكلف ميزانية إسرائيل لعام 2025 حوالي 253 مليار شيكل (67.4 مليار دولار أمريكي) في نفقات الدفاع.

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وأضاف يارون بأن تكاليف الحرب الأمنية والمدنية "كبيرة" وتشكل عبئاً على الميزانية، كما توقع أن تنمو الميزانية الأمنية الإسرائيلية مستقبلاً بشكل دائم مما سيكون له تأثير على اقتصادها الكلي.

وحذر يارون، خلال مؤتمر عُقد في كلية الدراسات الأكاديمية في إسرائيل، من منح الجيش "شيكاً على بياض".

وأضاف: "الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمن، والأمن يتطلب اقتصاداً مزدهراً. لذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكاً على بياض لنفقات الدفاع الدائمة، ويجب إيجاد توازنات مناسبة".

Despite war needs, Israel's military should not get a 'blank check', says Bank of Israel Governor Amir Yaron



https://t.co/IFgGEQC3l6 — Steven Scheer (@StevenMScheer) May 30, 2024

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب على غزة ستحتاج حوالي 32 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد و10.2 مليار دولار للإنفاق المدني حتى عام 2025، بما في ذلك تكلفة إجلاء وتفير سكن للنازحين، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى.

ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي خسارة 9.4 مليار دولار أخرى من عائدات الضرائب بسبب الحرب و6.2 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة.

ويتبقى تسعة 2.4 مليارات دولار أخرى من النفقات المتوقعة تأتي من مجفوعات الفائدة مع ارتفاع مستوى الدين الحكومي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتعد تلك التوقعات أعلى من تقديرات سابقة بأن إجمالي تكلفة الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي ستقف عند 54 مليار دولار والتي تم تقديمها عقب بداية الحرب.