شاهد: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إنهيار المباني جراء زلازل هز تايوان

انهار فندق "فول" في وسط مدينة هوالين جزئيًا أثناء الزلازل وظلّ مائلا بشدة، وكان يخضع لأعمال صيانة وتجديدات، وكان شاغرا من العملاء والزبائن.

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رصدت كاميرات المراقبة لقطات لإنهيار المباني عندما ضربت مجموعة من الزلازل تايوان خلال وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وقد بلغت شدّة أقواها 6.1 درجات على مقياس ريختر، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الزلازل، على الرغم من وقوع أضرار أخرى في مبنيين متعددي الطوابق تم إخلاؤهما في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات ضرب الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 1000. وكان مركز الزلزال على طول ساحل مقاطعة هوالين الريفية والجبلية.

وانهار فندق "فول" في وسط مدينة هوالين جزئيًا أثناء الزلازل وظلّ مائلا بشدة، وكان يخضع لأعمال صيانة وتجديدات، وكان شاغرا من العملاء والزبائن.

وكان مبنى "تونغ شواي" القريب خاليًا أيضًا بعد أن تمّ اتخاذ قرار بهدمه نتيجة تعرضه لأضرار جسيمة في زلزال الـ 3 أبريل-نيسان.

وكان هذا أقوى زلزال تشهده تايوان خلال الـ 25 عامًا الماضية، وأعقبته مئات الهزات الارتدادية. وتعتبر الزلازل، التي وقعت يوم الثلاثاء هي الأحدث من تلك الزلازل.