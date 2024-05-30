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شاهد: إخلاء مستشفى ميداني في مواصي رفح مع اشتداد القصف الإسرائيلي

طواقم الهلال الأحمر تخلي مستشفى ميدانياً في رفح
طواقم الهلال الأحمر تخلي مستشفى ميدانياً في رفح Copyright وكالة الأنباء الفلسطينية
Copyright وكالة الأنباء الفلسطينية
بقلم:  يورونيوز
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نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" يوم أمس الأربعاء، لقطات مصوّرة تُظهر طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهي بصدد إخلاء مستشفى ميداني، تابع لها بمنطقة "مواصي رفح"، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية والقصف المتلاحق.

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وبحسب "وفا"، فقد تم  تفكيك المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونقله من منطقة المواصي إلى خان يونس. والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد بشكل عام من جنوب غرب دير البلح (وسط القطاع) مرورًا بغرب خان يونس حتى غرب رفح.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، الثلاثاء، خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، من جراء عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة.

وقال مسؤولون في غزة إن 21 شخصًا على الأقل قُتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح بعد غارة يوم الثلاثاء، على منطقة المواصي، وهي منطقة كانت إسرائيل قد أعلنتها منطقة إنسانية آمنة.

المصادر الإضافية • WAFA

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