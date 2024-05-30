شاهد: نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل الغاز.. حريق ضخم يلتهم مجمع مدينة البيرة التجاري

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، حريقًا ضخماً يندلع في سوق الخضار المركزي والمجمع التجاري في البيرة بالضفة الغربية، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينتي البيرة ورام الله فجراً.

اعلان

تُظهر اللقطات دخاناً أسود ينتشر في السوق، بينما يقوم رجال الإطفاء والجنود بإخماد النيران. ويمكن رؤية الخضروات المتفحمة وأكشاك السوق المحترقة.

وأفاد مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، باشتعال النيران في أكثر من 100 محل تجاري وبسطة جراء قنابل غاز أطلقتها القوات الإسرائيلية في مجمع تجاري بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وشوهد عشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون السيطرة على الحريق الممتد في أكثر من مكان.

ونقلت وكالة "وفا" عن رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب قوله إن الحريق أدى أيضا إلى إتلاف نحو 100 بسطة خضار وفواكه وملابس وأحذية وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

وأضاف "نتحدث عن حريق طال 200 محل تجاري وبسطة في وسط البلد".

ولفت إلى أن "القوات الإسرائيلية عرقلت وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان، مما تسبب في اتساع رقعة الحريق الذي امتد إلى مبان ومحالات تجارية مجاورة"، مشيرًا إلى أن الحريق تسبب في خسائر مادية تقدر بعشرات ملايين الشواكل.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني بأن الحريق بدأ في عربات الخضار الخشبية وانتقل لبعض المحلات التجارية، حيث عملت 10 مركبات إطفاء على السيطرة ومنع امتداد النيران للمجمعات التجارية المجاورة.