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جدونا

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ستيفن سيغال في حضرة بوتين.. أدعو العالم للوقوف في وجه "الوحش الغربي وإعلامه المزيف"

بوتين يكرم الجنود الروس والبارزين في الجيش الروسي
بوتين يكرم الجنود الروس والبارزين في الجيش الروسي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز مع اب
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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بتكريم العسكريين والمواطنين البارزين، حيث قدم لهم جوائز إعترافا لما قدموه لروسيا.

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خطف الممثل الأميركي ستيفن سيغال الأنظار خلال حفل تدشين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولايته الرئاسية الخامسة، وكان من بين الأشخاص الذين  تلقوا الجوائز في الكرملين، ويحمل الممثل الأمريكي ونجم هوليود السابق ستيفن سيغال، الجنسية الروسية و هو معروف بموقفه الداعم لبوتين في السنوات الأخيرة. 

ويشار إلى أن  وزارة الخارجية الروسية عينت سيغال في عام 2018 ليكون مبعوثًا إنسانيًا لها إلى الولايات المتحدة واليابان.

وقال سيغال عقب  استلامه لوسام الصداقة: "أريد أن أشكرالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجائزة التي منحني إياها اليوم ولكن أريد أيضا أن اشكره على ما قدمه لروسيا والعالم“ :ما شدد سيغال على ضرورة أن يتحد العالم في وجه ما أسماه الوحش الغربي وإعلامه المزيف والكاذب.

وتابع  سيغال الحديث قائلا: "لا يمكن  ووصف سيادة رئيسنا وما قدمه للوطن الأم بمجرد كلمات".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن نخوض حربا اليوم في سبيل الدفاع عن الحقيقة والعدالة وعن سيادة روسيا وحق شعبنا في تقرير مصيره".

وتابع  بوتين القول: " أولئك الذين يؤدون واجبهم العسكري والمهني والمدني في مجال العملية العسكرية الخاصة هم سند لروسيا وهم من يقفون وراء هذا النضال".

وصف بوتين الجنود الروس الذين يواصلون القتال في أوكرانيا بـ”السند الحقيقي لروسيا ودرعها“.

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