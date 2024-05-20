روسيا تقول إنها تصدت لعدة هجمات شنها الجيش الأوكراني

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تصدت لعدة هجمات شنها الجيش الأوكراني ضدها داخل أوكرانيا.

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وأضافت موسكو بأن قواتها استهدفت عدة أهداف عسكرية أوكرانية.

وطبقاً للوزارة الروسية، احتلت عناصر الجيش الروسي أمس الأحد "مواقع متميزة" في مناطق أوكرانية من بينها مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن بعد العاصمة كييف.

وأصاب الجيش الروسي دبابات أوكرانة وأنظمة صواريخ متعددة ومستودعات ذخيرة أوكرانية ضمن أهداف أخرى، بحسب وصف الوزارة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن معارك عنيفة وقعت على خط المواجهة أمس الأحد، مضيفة أن قواتها اتخذت جميع التدابير اللازمة لإضعاف هجمات القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن القوات الروسية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في الضغط على القوات الأوكرانية وبالتالي إضعافها.