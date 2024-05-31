بقلم: يورونيوز

بعد انسحاب جزئي من مخيم جباليا، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وقصفه في عدة مناطق من القطاع، وبالأخص في رفح.

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يواصل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة اجتياحه الموسع لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مع قصف مكثف يتسبب يوميًا في مقتل العشرات. ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة أحياء في رفح، وشنت غارات على أبنية سكنية في شرقي المدينة. ويمتد القصف أيضًا إلى مناطق أخرى من قطاع غزة، بما في ذلك مخيمي النصيرات والبريج في وسط القطاع.

وبعد عملية عسكرية برية مكثفة في مخيم جباليا استمرت لأكثر من أسبوعين، انسحبت آليات الجيش الإسرائيلي من المخيم، وعاد بعض السكان ليشهدوا حجم الدمار الكبير الذي لحق به.

وفي صباح الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده في القتال الذي دار يوم الأربعاء مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في القطاع منذ بدء الاجتياح البري إلى 294 جنديًا.

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