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عاجل. حرب غزة في يومها الـ238| قصف متواصل على القطاع والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندييْن في غزة

فلسطيني ينقل طفلة مصابة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة إلى مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت متأخر من يوم الخميس 30 مايو/أيار 2024
فلسطيني ينقل طفلة مصابة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة إلى مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت متأخر من يوم الخميس 30 مايو/أيار 2024 Copyright (AP Photo/Saher Alghorra)
Copyright (AP Photo/Saher Alghorra)
بقلم:  يورونيوز
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بعد انسحاب جزئي من مخيم جباليا، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وقصفه في عدة مناطق من القطاع، وبالأخص في رفح.

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يواصل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة اجتياحه الموسع لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مع قصف مكثف يتسبب يوميًا في مقتل العشرات. ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة أحياء في رفح، وشنت غارات على أبنية سكنية في شرقي المدينة. ويمتد القصف أيضًا إلى مناطق أخرى من قطاع غزة، بما في ذلك مخيمي النصيرات والبريج في وسط القطاع.

وبعد عملية عسكرية برية مكثفة في مخيم جباليا استمرت لأكثر من أسبوعين، انسحبت آليات الجيش الإسرائيلي من المخيم، وعاد بعض السكان ليشهدوا حجم الدمار الكبير الذي لحق به.

وفي صباح الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده في القتال الذي دار يوم الأربعاء مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في القطاع منذ بدء الاجتياح البري إلى 294 جنديًا.

أحداث اليوم السابق

فيما يلي أبرز تطورات اليوم:

المصادر الإضافية • وكالات

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