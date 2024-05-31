فرنسا تحبط مخططا لمهاجمة مباراة خلال أولمبياد باريس

بقلم: Euronews

أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم الجمعة، أن السلطات الأمنية أحبطت مخططا لمهاجمة مباراة لكرة القدم خلال أولمبياد باريس.

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وقال جيرالد دارمانين في بيان إن شابًا شيشانيًا يبلغ من العمر 18 عامًا اعتقل في 22 مايو للاشتباه في وقوفه وراء خطة لمهاجمة فعاليات كرة القدم التي ستقام في مدينة سانت إتيان جنوب غربي ليون.

ووفقا للتحقيق الأولي فإن الرجل كان يعد لهجوم يستهدف ملعب جوفروي جيشار في مدينة سانت إتيان، الذي سيستضيف عدة مباريات لكرة القدم خلال الألعاب الصيفية.

وقال البيان إن الهجوم المخطط له كان يستهدف المتفرجين وقوات الشرطة.

وقال البيان أيضا إن المشتبه به أراد مهاجمة الأحداث الأولمبية "ليموت ويصبح شهيدا".

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس..

وستجري مباريات كرة القدم في مدن في جميع أنحاء فرنسا قبل المباراة النهائية في ملعب فرنسا بباريس.