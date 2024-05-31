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شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس وزراء أرمينيا

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات Copyright Hayk Baghdasaryan/PHOTOLURE
Copyright Hayk Baghdasaryan/PHOTOLURE
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس وزراء أرمينيا

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ألقت الشرطة الأرمينية القبض على عدد من المتظاهرين إثر وقوع اشتباكات بمظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان في العاصمة يريفان.

ويقود رئيس الأساقفة الأرميني البارز باغرات غالستنيان الحراك ضد باشينيان والذي تطاله انتقادات واسعة إثر توقيع اتفاق ترسيم للحدود يمنح أذربيجان جزءًا من الأراضي التي يعتبرها المتظاهرون تابعة لأرمينيا.

 ويقدم غالستنيان نفسه كبديل محتمل ليحل محل باشينيان كرئيس وزراء البلاد.

باغرات غالستنيان
باغرات غالستنيانStepan Poghosyan/PHOTOLURE

 

وانتقد كبير الأساقفة التواجد الأمني المكثف خلال الاحتجاجات ودعا المتظاهرين إلى تعطيل حركة المرور أثناء عقد باشينيان اجتماعه الوزاري الأسبوعي.

 وردت الشرطة بسحب السيارات التي أعاقت المرور أمام مقر الحكومة.

ويقول باشينيان إن الاتفاق ضروري لمنع المزيد من الصراع بعد أن سيطرت أذربيجان بالكامل على منطقة ناغورني قره باغ الأرمينية الانفصالية في عام 2023.

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