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جدونا

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بسبب إخفائه شعار دعم المثلية.. إيقاف محمد كامارا لاعب موناكو الفرنسي

لاعب موناكو محمد كامارا
لاعب موناكو محمد كامارا Copyright Daniel Cole/AP
Copyright Daniel Cole/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عن إيقاف لاعب نادي موناكو، المالي محمد كامارا لأربع مباريات، بعد تغطيته شعار دعم المثليين على قميصه، خلال مباراة فريقه الأخيرة في البطولة.

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وقام اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، باستخدام شريط أبيض لتغطية شارة حملة دعم المثليين، وذلك خلال مباراة فريقه أمام نادي نانت في 19 من شهر مايو/ أيار الجاري، حيث فاز فريقه بأربعة أهداف، سُجّل واحد منها عبر ركلة جزاء.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان: "بعد الاستماع إلى اللاعب محمد كامارا، وملاحظة رفضه خلال الاجتماع المشاركة في أي عمل للتوعية بمكافحة رهاب المثلية الجنسية وكراهية مجتمع الميم، قررت اللجنة فرض عقوبة الإيقاف لأربع مباريات".

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا قد دعت إلى فرض "أشد العقوبات" على كامارا، أصدر بعدها الاتحاد المالي لكرة القدم بيانًا لدعم اللاعب.

وقال الاتحاد: "من المهم أن نتذكر أن اللاعبين مواطنون عاديون، يجب احترام حقوقهم الأساسية في جميع الظروف".

كما أكد الرئيس التنفيذي لنادي موناكو تياغو سكورو بأن النادي يدعم حملة دعم المثليين في الدوري الفرنسي، وأضاف لوسائل الإعلام الفرنسية: "لقد كانت مبادرة شخصية من كامارا وسنناقش هذا الموقف معه".

وهذا هو الموسم الرابع على التوالي الذي تلزم فيه رابطة الأندية المحترفة الفرنسية، الفرق المشاركة بوضع إشارات داعمة للمثلية الجنسية، الأمر الذي يثير جدلًا كبيرًا، ويلقى رفضًا من قبل بعض اللاعبين.

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