الدوري الفرنسي: ميسي يُهدي سان جيرمان هدف الفوز القاتل على ليل

حقق باريس سان جيرمان المتصدر فوزاً قاتلاً على ضيفه ليل 4-3 الأحد لكنه تلقى ضربة معنوية بخروج مهاجمه البرازيلي نيمار مصاباً، وذلك في المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي سيناريو جنوني، أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الذي تخلف 2-3، النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز من ركلة حرة بقدمه اليسرى تجاوزت الحائط لتصطدم بأسفل القائم الأيسر للحارس لوكاس شوفالييه وتهز الشباك (90+5).

وسجل كيليان مبابي الهدفين الأول والثالث (12 و87)، ونيمار الثاني (17) قبل أن يغادر الملعب على حمالة مصاباً في الدقيقة 51.

وقال مبابي "لم نقدم اداء جيداً لكننا تخطينا هذا الامر".

وتابع "ارتكبنا الكثير من الاخطاء وفقدنا تركيزنا وعندما تواجه فريقا قوياً تدفع الثمن".

اما كريستوف غالتييه مدرب سان جيرمان الذي كان يواجه فريقه السابق، فتحدث عن اصابة نجمه البرازيلي قائلاً "اصيب نيمار بالتواء في كاحله. سنرى مدى خطورة الاصابة، هو يخضع حالياً للفحوصات الطبية".

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليل بافوديه دياكيتيه (24) والكندي جوناثان ديفيد (58 من ركلة جزاء) وجوناثان بامبا (69).

يتحكم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بالكرة خلال مباراة كرة القدم في الدوري الفرنسي الأول بين باريس سان جيرمان وليل، ملعب بارك دي برينس في باريس، فرنسا، 19 فبراير 2023 Christophe Ena/AP

"الفارق هو ميسي ومبابي"

قال مدرب ليل البرتغالي باولو فونسيكا بعد خسارة فريقه "من السهل جداً الشرح (الخسارة في الدقائق الأخيرة)، فالفارق هو ميسي ومبابي. اعتقد اننا سيطرنا على المباراة وخلقنا أكبر عدد من الفرص، ولعبنا بأسلوبنا ونستحق نتيجة مغايرة".

وأضاف "تسجيل 3 أهداف هنا ليس بالأمر السهل، وبذلنا قصارى جهدنا للفوز بالمباراة. صراحة أنا متأسف ولكني سعيد من اللاعبين ومن فريقي".

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر مرسيليا الذي يحلّ ضيفاً على تولوز في ختام هذه الأمسية، وبفارق 10 نقاط عن موناكو الثالث الذي يلعب أمام بريست اليوم أيضاً.

وأنهى سان جيرمان سلسلة من 3 هزائم توالياً في مختلف المسابقات، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقبلها أمام مرسيليا 1-2 في ثمن نهائي الكأس ثم موناكو 1-3 في المرحلة الماضية.

في المقابل، انتقل ليل إلى العاصمة الفرنسية متسلحاً بفوزين متتاليين، آخرهما على مونبلييه 2-صفر، ولكن مع الخوف من صاحب الأرض الذي سقط أمامه 1-5 و1-7 في آخر مواجهتين، قبل أن يتكرر السقوط.

ومُني ليل بهزيمة ثانية في مبارياته الـ 11 الأخيرة في "ليغ1" (5 انتصارات مقابل 4 تعادلات)، علماً أن خسارته السابقة كانت أمام نيس صفر-1 في 29 كانون الثاني/يناير الماضي.

لاعب ليل بافود دياكيت، يسار، يسجل الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة الدوري الفرنسي الأول بين باريس سان جيرمان وليل في ملعب بارك دي برينس، باريس، 19 فبراير، 2023 Christophe Ena/ AP

ركلة حرة ساحرة من ميسي

بعد فرصة من ميسي داخل منطقة الجزاء صدها شوفالييه (5)، سجل سان جرميان هدفين خاطفين في 5 دقائق، بداية تمريرة من نيمار لمبابي على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، فراوغ المدافعين وسدد الكرة بقدمه اليمنى أرضية في الشباك (12).

وأضاف نيمار الثاني بتمريرة خلفية من البرتغالي فيتينيا فور خروج الحارس، ليودع البرازيلي الكرة في المرمى الخالي (17).

وهو الهدف الثالث عشر لنيمار في 20 مباراة في الدوري.

ولم ينتظر ليل طويلاً لتقليص الفارق بعد عرضية من البرتغالي أندي غوميش وصلت إلى رأس دياكيتيه داخل المنطقة صوبها في شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (24).

وأصيب سان جيرمان بضربة معنوية كبيرة بخسارته جهود نيمار الذي غادر الملعب على حمالة بعد تعرضه لاصابة قوية في كاحله الأيمن اثر احتكاك مع بنجامان أندريه، ليدخل هوغو إكيتيكيه بدلاً منه (51)، وذلك بعد خروج المدافع البرتغالي نونو منديش للاصابة في الدقيقة 31 من الشوط الأوّل.

وعقّد النادي الباريسي الأمور عليه بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ضده نتيجة خطأ من الإيطالي ماركو فيراتي على ديالو داخل المنطقة المحرمة، نفذها ديفيد بنجاح (58) ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً.

ووجه ليل ضربة جديدة لمضيفه بتسجيله الثالث من تسديدة صاروخية من بامبا سكنت شباك دونارما بعد تمريرة رائعة في ظهر الدفاع من غوميش (69).

ورفض رجال غالتييه الاستسلام، فسجل مبابي الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعدما انقض على تمريرة فيراتي وتابعها بقدمه اليمنى في الشباك (87).

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين إلى 15 هدفاً، متساوياً مع ديفيد ومهاجم رينس الانكليزي فلوران بالوغون.

ومن ركلة حرة ساحرة سددها واصطدمت بأسفل القائم واستقرت في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أهدى ميسي النقاط الثلاث لسان جيرمان، في هدفه الـ 11 في "ليغ1" هذا الموسم.

ولم يذق سان جرميان طعم الخسارة على أرضه في مبارياته الـ 34 الأخيرة في الدوري، حيث حقق 29 فوزاً مقابل 5 تعادلات، وهي أطول سلسلة حالية في الدوريات الخمس الكبرى.