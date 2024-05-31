ترامب يهاجم بايدن وقاضي المحكمة.. "أنا بريء" والمحاكمة "وصمة عار"

بقلم: يورونيوز

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قاضي المحكمة التي أدانته الخميس بجميع التهم الـ34 الموجهة أليه.

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وقال ترامب من أمام برجه في مانهاتن اليوم الجمعة، أن محاكمته "غير منصفة".

وبعد يوم واحد من الحكم التاريخي المتعلق بقضية أموال الصمت، وجه ترامب الاتهامات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفه بالمريض هو و"عصابته".

واعتبر بايدن أن قاضي المحكمة "مثيراً للجدل"، بينما قال إن المحاكمات ضده "تتم بتوجيه من قبل بايدن".

وفي صباح الجمعة، أعلنت حملة ترامب أنها جمعت 34.8 مليون دولار مع تدفق التبرعات بعد بالتزامن مع محاكمته.

وأصدرت هيئة المحلفين حكمًا بإدانة ترامب في كل التهم المتعلقة في تزوير ملفات حسابية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 الف دولار لإسكات ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانييلز.

وتجمع أنصار ترامب أمام برجه في مانهاتن قبل أن يدلي بخطابه.

ومن المقرر أن يجري ترامب في الشهرين المقبلين أول مناظرة له مع بايدن، ويعلن عن مرشح لمنصب نائب الرئيس، ويقبل رسميًا ترشيح حزبه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وسيتعين على ترامب العودة إلى المحكمة في 11 يوليو/تموز لإصدار الحكم. ويمكن أن يواجه عقوبات تتراوح بين الغرامة أو المراقبة حتى أربع سنوات في السجن.

ولا يزال ترامب يواجه ثلاث لوائح اتهام جنائية أخرى، لكن قضية نيويورك كانت الأولى التي وصلت إلى المحاكمة ومن المرجح أنها الوحيدة قبل الانتخابات.