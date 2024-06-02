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عاجل. إسرائيل تواصل قصفها العنيف لعدة مناطق في غزة والحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات "آيزنهاور"

دبابة إسرائيلية
دبابة إسرائيلية Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP..
Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP..
بقلم:  يورونيوز
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حرب غزة في يومها الـ 240: إسرائيل تواصل قصفها العنيف لعدة مناطق في القطاع والحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات "آيزنهاور"

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شهدت الساحة المحتدمة في غزة خلال الساعات الماضية العديد من التطورات الهامة، والتي جاءت بمثابة ردود فعل على المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة.

إلا ان هذه التطورات ولو كانت تحمل في طياتها بعض الأمل لسكان القطاع المنكوب، لكنها لم تترجم بعد على أرض الواقع.. إذ واصلت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية هجماتها الجوية والبرية على مناطق متفرقة من القطاع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أعلنت السبت قبول تل أبيب مناقشة إنهاء الحرب في إطار المرحلة الأولى من الصفقة، وتتضمن المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين ومصابين، بينما تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين.

وتعليقا على هذا الاعلان ، دعا الوسطاء( مصر وقطر وامريكا) في بيان مشترك، حماس وإسرائيل إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في اقتراحه.

واشار الوسطاء الى ان المبادئ المذكورة ستعود بالنفع على الفور على سكان ⁧غزة⁩ والمحتجَزين وأسرهم، وأضاف ان الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.

وفي الشمال، لا تزال المواجهات اخذة في التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، الذي اعلن يوم أمس تنفيذ عمليته رقم 2000 ، في اشارة الى عدد العمليات التي نفذها الحزب الليناني منذ الثامن من اكتوبر ، يوم قرر دخول الحرب إسنادا الى غزة، وفق تعبير قادته

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