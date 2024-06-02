بيرني ساندرز: نتنياهو "مجرم حرب" لا يجب دعوته للكونغرس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعرب عن سعادته

بقلم: يورونيوز

هاجم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز السبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ "مجرم حرب".

اعلان

هاجم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز السبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ "مجرم حرب".

وقال ساندرز في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، وجاءت بعد دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، أن الأخير "مجرم حرب. ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس"، مؤكدا أنه لن يحضر.

وأضاف ساندرز أنه "من المؤكد أن إسرائيل لا تملك الحق في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة اليائسين، ما يزيد من خطر المجاعة والوفاة بسبب الجوع.. هذا انتهاك واضح للقانون الأمريكي والدولي".

وأردف قائلا "تسعى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ويحيى السنوار، زعيم حماس.. المحكمة الجنائية الدولية على حق.. وكلاهما متورط في انتهاكات واضحة وشائنة للقانون الدولي".

في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعادته بهذه الدعوة.

وقال في بيان صادر عن مكتبه "يسعدني أن أنال شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتبيان الحقيقة لممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع حول حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".

وذكر البيان أن نتنياهو سيصبح أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في 4 مناسبات.

ويوم الجمعة، أعلن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي قد قال أن الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين دعوا نتنياهو للتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.