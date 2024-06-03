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الانتخابات الأوروبية.. تعرف على صلاحيات البرلمان الأوروبي

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون الجلسة الأخيرة قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، في 25 أبريل 2024 في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ،
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون الجلسة الأخيرة قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، في 25 أبريل 2024 في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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سيتجه 450 مليون مواطن أوروبي. في الفترة من 6 إلى 9 يونيو - حزيران 2024،إلى صناديق الإقتراع للمشاركة في الانتخابات الأوروبية العاشرة في جميع أنحاء القارة، بعد 45 عامًا من الانتخابات الأولى. سيحدد التصويت القاري الأعضاء الـ720 المقبلين في البرلمان الأوروبي.

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وسيكون من أولى القرارات التي ستتخذها الجمعية الجديدة انتخاب رئيس للبرلمان الأوروبي. والذي يشترط أن يحصل على على الأغلبية المطلقة.

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوة، ستكون كل الأنظار متجهة نحو المرشيحن لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.اللذين تم إختيارهم من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وسيكون الأمر متروكًا لأعضاء البرلمان الأوروبي لإعطاء موافقتهم.

نفس الشيء بالنسبة للمفوضين الطموحين. وسيقوم النواب باستجوابهم قبل تأييدهم أو رفضهم.

وسيشارك أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ذلك في تطوير القوانين الأوروبية. دورهم: مناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية وتعديلها والتفاوض بشأنها في النهاية مع المجلس.

كما يذكر أنه لا يمكن للبرلمان الأوروبي أن يأخذ زمام المبادرة للتشريع، لكن يمكنه أن يطلب من المفوضية إحالة الاقتراح.

ويعتبر اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي، مهمة هامة أخرى للبرلمان الأوروبي، والتدقيق في السياسة الخارجية. ويجب عليه أيضًا الموافقة على أي معاهدات توسيع للاتحاد الأوروبي أو الانضمام إليه.

ويتمتع البرلمان بسلطة إقالة المفوضية الأوروبية من خلال اقتراح بحجب الثقة وذلك بشرط أن يتم اعتماده بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها وأغلبية أعضاء البرلمان.

وعلى الرغم من أن هذا لم يحدث هذا مثل هذا الأمر حتى الآن، إلا أنه في عام 1999 اضطرت المفوضية الأوروبية إلى الاستقالة بعد فضيحة فساد.

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