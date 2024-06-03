انتشال جثتي شابين جرفتهما مياه نهر أوديني في إيطاليا

بقلم: يورونيوز

انتشال جثتي شخصين جرفتهما مياه نهر أوديني في إيطاليا

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عثر عناصر الإطفاء في إيطاليا على جثتي شخصين، من بين ثلاثة أشخاص جرفهم فيضان نهر أوديني في شمال شرق البلاد يوم الأحد. وكان الأشخاص الثلاثة شوهدوا آخر مرة قبل ثلاثة أيام.

وشارك في عملية البحث متطوعو الحماية المدنية وأكثر من 40 من رجال الإطفاء، بما في ذلك غواصون وطائرات مسيرة وخبراء طوبوغرافيا وطائرة مروحية.

والأشخاص الثلاثة هم امرأتان (باتريزيا كورموس، 20 عاماً، وبيانكا دوروس، 23 عاماً)، ورجل يدعى كريستيان كاسيان مولنار(25 عاماً).