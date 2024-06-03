Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

انتشال جثتي شابين جرفتهما مياه نهر أوديني في إيطاليا

فيضانات في ميلان الإيطالية. 2024/05/15
فيضانات في ميلان الإيطالية. 2024/05/15 Copyright Stefano Porta/Stefano Porta /LaPresse
Copyright Stefano Porta/Stefano Porta /LaPresse
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

انتشال جثتي شخصين جرفتهما مياه نهر أوديني في إيطاليا

اعلان

عثر عناصر الإطفاء في إيطاليا على جثتي شخصين، من بين ثلاثة أشخاص جرفهم فيضان نهر أوديني في شمال شرق البلاد يوم الأحد. وكان الأشخاص الثلاثة شوهدوا آخر مرة قبل ثلاثة أيام.

وشارك في عملية البحث متطوعو الحماية المدنية وأكثر من 40 من رجال الإطفاء، بما في ذلك غواصون وطائرات مسيرة وخبراء طوبوغرافيا وطائرة مروحية.

والأشخاص الثلاثة هم امرأتان (باتريزيا كورموس، 20 عاماً، وبيانكا دوروس، 23 عاماً)، ورجل يدعى كريستيان كاسيان مولنار(25 عاماً).

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيضانات تجتاح ألمانيا وإيطاليا إثر هطول أمطار غزيرة

شاهد: فيضانات مفاجئة تجتاح شمال شرق بنغلاديش وتشرد مئات الآلاف

"أشتاق إلى أمي وموطني الإفريقي".. حكاية مهاجر من غينيا يئس الهروب من مراكز احتجاز البؤس في إيطاليا

ضحايا إيطاليا فيضانات - سيول بحث وإنقاذ أمطار الطقس