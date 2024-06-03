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جدونا

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شاهد: زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان

موقع زلزال اليابان
موقع زلزال اليابان Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تعرض إقليم إيشيكاوا في شمال وسط اليابان لهزة أرضية صباح الاثنين بلغت قوتها 5.9 على مقياس ريختر.

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وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن هزة أخرى بقوة 4.8 ريختر تبعت الزلزال الأول بعدة دقائق.

وأضافت الوكالة عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات أو إمكانية خطر حدوث تسونامي من مياه المحيط الهادي نتيجة الزلزالين.

وقالت شرطة السكك الحديدية بغرب اليابان إنه تم تعليق القطارات فائقة السرعة وخدمات القطارات الأخرى بشكل مؤقت لإجراء فحوصات السلامة قبل أن تستأنف معظمها بعد ذلك بقليل.

وقالت هيئة التنظيم النووي إنه لم يتم العثور على أي خلل في محطتين قريبتين للطاقة النووية.

وتعرضت إحداهما، وهي محطة شيكا في شبه جزيرة نوتو، لأضرار طفيفة دون أن يؤثر ذلك على وظائف التبريد في المفاعلين.

وأثار الزلزال المخاوف بين السكان الذين ما زالوا يكافحون من أجل التعافي من الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 7.6 ريختر وقع بنفس المنطقة في يناير - كانون الثاني الماضي وأدى إلى مقتل 241 شخصاً.

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