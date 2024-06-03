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شاهد: الزوار يتدفقون على حديقة حيوان ناشفيل لمشاهدة نبتة استوائية مهددة بالانقراض

نبتة زيوس
نبتة زيوس Copyright The Nashville Zoo/AP
Copyright The Nashville Zoo/AP
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: الزوار يتدفقون على حديقة حيوان ناشفيل لمشاهدة نبتة استوائية مهددة بالانقراض

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تدفق الزوار على حديقة حيوان ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية لمشاهدة نبتة استوائية معرضة للانقراض وتعرف باسم "زيوس".

وتزهر النبتة الاستثنائية مرة واحدة كل ما بين سبع وعشر سنوات وهي المناسبة التي تشجع الزوار على التوجه إلى حديقة الحيوانات لرؤيتها خلال تلك الفترة.

وتزهر نبتة "زيوس" لمدة لا تزيد عن يومين.

النبتة المعروفة علمياً باسم "Amorphophallus titanum" تتميز برائحة نفاذة تشبه رائحة الطعام المتعفن عندما تتفتح.

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نباتات الولايات المتحدة الأمريكية ناشفيل حديقة الحيوانات