بقلم: يورونيوز

سوريا: غارات إسرائيلية على مواقع بريف حلب توقع عددا من القتلى والجرحى

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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة حلب في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

ولم تذكر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) حصيلة محددة. وقالت إن الغارات كانت حول الطرف الجنوبي الشرقي لحلب.

وأكدت "سانا"، أن "العدوان أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وبعض الخسائر المادية".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "عند حوالي الساعة 20 :00 بعد منتصف ليل 3-6-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط المدينة، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم تعترف إسرائيل على الفور بالغارات، ونادراً ما تفعل ذلك عندما تستهدف ضرباتها سوريا.

وسوريا وإسرائيل في حالة حرب منذ تأسيس الدولة العبرية عام 1948. وقد دعمت إيران الرئيس السوري بشار الأسد في حرب بلاده التي استمرت لسنوات، واستهدفت الضربات الإسرائيلية في السابق مواقع إيرانية.

وتأتي الضربات أيضًا، في وقت تشن فيه إسرائيل حربا دامية في قطاع غزة، كما تشهد حدودها الشمالية مواجهات ضروس مع حزب الله الذي قرر دخول الحرب في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، إسنادا للشعب الفلسطيني وفق تعبير قادته.