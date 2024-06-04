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شاهد: تكريم كلاب مدربة تساعد على مكافحة الجريمة في الإكوادور

تكريم وحدة الكلاب في الإكوادور
تكريم وحدة الكلاب في الإكوادور Copyright Dolores Ochoa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Dolores Ochoa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قلدت المخابرات العسكرية في الإكوادور عدد من الكلاب من فصيلتي الراعي الألماني والبلجيكي بسبب جهودهم في مساعدة قوات الأمن على مكافحة الجريمة.

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وقال الكولونيل سانتياغو سالازار، قائد لواء المخابرات العامة، إن الكلاب لعبت "دورا حاسما" في "العمليات العسكرية المكثفة" ضد الجريمة المنظمة.

وقال سالازار: "نريد أن نعرب عن تقديرنا وإشادة عادلة للكلاب" لدورها في العمليات العسكرية التي تكثفت بعد إطلاق العمليات الأمنية رداً على عنف العصابات المسلح.

 وأضاف سالازار بأن وحدة الكلاب البوليسية "أصبحت قوة ذات أهمية هائلة وموردا حيويا لأمن ورفاهية المجتمع".

ويشارك لجيش الإكوادوري إلى جانب الشرطة منذ يناير - كانون الثاني في مهام السيطرة على النظام العام وعمليات التفتيش في الشوارع والسجون.

وتشهد الإكوادور منذ بداية عام 2021 هجمات عنيفة من عصابات مرتبطة بكيانات إجرامية أكبر في كولومبيا والمكسيك التي تقاتل من أجل السيطرة على طرق وأراضي تهريب المخدرات.

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