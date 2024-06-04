بقلم: يورونيوز

حرب غزة: الأمم المتحدة تقول إن الوضع الصحي "يزداد سوءاً" ولم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح

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تدخل الحرب الإسرائيلي في غزة يومها الـ242 وسط استمرار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع.

ويتزامن ذلك مع تعدد تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ما بين مؤيد للموافقة على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعارض لأي وقف لإطلاق النار قد يؤدي إلى إنهاء الحرب.

ووصلت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 36479 قتيلاً و82777 مصاباً منذ السابع من أكتوبر - تشرين الماضي.