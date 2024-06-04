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شاهد: القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق

وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كاني يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد- 4 حزيران 2024
وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كاني يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد- 4 حزيران 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بالرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، في أول رحلة دولية له.

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والتقى كاني، الذي كان في لبنان في اليوم السابق، بمسؤولين سوريين من بيهم وزير الخارجية السوري فيصل مقداد.

وكان سلفه، حسين أمير عبد اللهيان، قد توفي في حادث تحطم مروحية في 19 آيار/مايو في منطقة جبلية بالقرب من حدود إيران مع أذربيجان، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفد من المسؤولين الآخرين.

وتعد إيران وروسيا الداعمين الرئيسيين للأسد خلال الصراع السوري الذي بدأ قبل 13 عاماً، أسفر عن مقتل نصف مليون شخص ونزوح نصف السكان.

المصادر الإضافية • أ ب

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