الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 6 من جنود الاحتياط في حرائق غابات أشعلتها صواريخ حزب الله في الشمال

بقلم: يورونيوز

أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إصابة 6 من جنود الاحتياط بإصابات طفيفة وباختناقات في حرائق غابات أشعلتها صواريخ حزب الله في شمال البلاد.

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وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفق ما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي، تمكنت السلطات من السيطرة على الحريق الذي اندلع يوم الأحد بشكل كبير يوم الثلاثاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي، إرسال معدات وجنود للمساعدة في احتواء النيران التي انتشرت بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، إجلاء عشرات الإسرائيليين الذين يعيشون في كريات شمونة التي شهدت حرائق واسعة، بعد أن اقتربت النيران من المنازل.

وذكرت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، أن حوالي 10 آلاف دونم (2400 فدان) احترقت في مناطق مختلفة من شمال إسرائيل خلال هذا الأسبوع بسبب صواريخ الحزب اللبناني.

وأضافت الهيئة، أن أضرارًا جسيمة لحقت بالعديد من المحميات الطبيعية والمتنزهات، والتي سيستغرق إعادة تأهيلها سنوات.

ولفتت إلى أن ما يقرب من 40 ألف دونم (9900 فدان) احترقت منذ نهاية شهر مايو/ايار في حرائق متعددة، بدأ الكثير منها بالصواريخ والقذائف الأخرى التي أطلقها حزب الله.