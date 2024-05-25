الأمين العام لحزب الله اللبناني يحذر إسرائيل من "مفاجآت"

بقلم: يورونيوز

ذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بعدم احترام إسرائيل للقرارات الدولية التي دعت إلى وقف هجماتها على غزة، قائلاً إن إسرائيل "لم تحترم يوماً قراراً دولياً".

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ظهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز يوم الجمعة، بعد أن أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن تأمر بوقف إطلاق النار في القطاع.

وأدلى نصر الله بهذه التصريحات أثناء إلقائه كلمة في حفل تأبين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته اللذين توفيا مؤخراً في حادث تحطم مروحية.

جرس إنذار

ورحب نصر الله بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا يوم الأربعاء اعترافها بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية ولكنها رمزية إلى حد كبير تزيد من عزلة إسرائيل، بعد أكثر من سبعة أشهر من قصفها الدامي على الفلسطينيين في غزة.

واعتبر نصر الله أن تنامي اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين هو "جرس إنذار"، سيؤدي إلى اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بفلسطين، وهو ما ترفضه إسرائيل وداعموها، ونسب الفضل في هذا التقدم إلى "طوفان الأقصى"، و"مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية"، وكذلك شجاعة المناضلين والقيادة السياسية" للفصائل الفلسطينية.

مفاجآت

وفيما يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف حربها على رفح، قال نصر الله إن إسرائيل ردت بشن أعنف الغارات الجوية على رفح بعد القرار.

وحذّر نصر الله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، من أن حزب الله "درس كل السيناريوهات والتكتيكات الممكنة"، وأن المقاومة ستستمر. وقال: "عليهم أن يتوقعوا مفاجآت من حزب الله".

إلى ذلك أشاد نصر الله بالاحتجاجات المستمرة، التي يقوم بها الطلاب في الجامعات في جميع أنحاء العالم، دعماً للفلسطينيين ودعوةً لوقف الحرب.

وكان حزب الله صعد من هجماته على الأهداف الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، خاصة منذ التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقد ضرب الحزب في العمق الإسرائيلي وأدخل أسلحة جديدة وأكثر تطوراً.

وفَقَد حزب الله أكثر من 250 مقاتلًا حتى الآن، مقارنة بـ15 جنديًا إسرائيليًا منذ اندلاع القتال على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعد يوم واحد من تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقًا لإحصاء أجرته وكالة أسوشيتد برس، فقد حزب الله 47 مقاتلًا في تشرين الأول/أكتوبر و35 مقاتلًا في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بـ20 مقاتلًا في نيسان/أبريل و12 مقاتلًا حتى الآن هذا الشهر.