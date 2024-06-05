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الجيش اللبناني يلقي القبض على مطلق للنار على السفارة الأمريكية قرب بيروت

انتشار جنود لبنانيين في عوكر قرب بيروت. 2024/06/05
انتشار جنود لبنانيين في عوكر قرب بيروت. 2024/06/05 Copyright Bilal Hussein/AP
Copyright Bilal Hussein/AP
بقلم:  يورونيوز
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أصيب مشتبه به بإطلاق النار على السفارة الأمريكية قرب بيروت، في بطنه وساقه قبل أن يتم القبض عليه ونقله إلى المستشفى العسكري في بيروت. ووقع الهجوم مع تصاعد حدة التوتر، وسط استمرار الاشتباكات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، التي اندلعت إثر 7تشرين الأول/أكتوبر.

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أطلق جنود لبنانيون النار على مسلح هاجم السفارة الأمريكية في عوكر بالقرب من بيروت، وألقوا القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار استمر قرابة نصف ساعة صباح الأربعاء.

و سمع خلال عملية إطلاق النار إطلاق ”حوالي 15 إلى 20 طلقة نارية“ بحسب شهود عيان، ما أدى إلى إصابة حارس أمن بالسفارة، ولم تتضح على الفور دوافع الهجوم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه تم إبلاغه بعد اجتماعات مع وزير الدفاع وقائد الجيش أن الوضع الآن مستقر وأن التحقيقات جارية. وقال الجيش اللبناني إنه نشر قواته حول السفارة والمناطق المحيطة بها.

في عام 1983، أدى هجوم تفجيري مميت على السفارة الأمريكية في بيروت إلى مقتل 63 شخصاً. وألقى المسؤولون الأمريكيون باللوم في الهجوم على حزب الله اللبناني.

وفي أعقاب ذلك الهجوم، تم نقل السفارة من وسط بيروت إلى ضاحية عوكر المسيحية شمال العاصمة. ووقع هجوم آخر بالقنابل في الموقع الجديد في 20 سبتمبر 1984.

جزء من السفارة الأمريكية في عوكر قرب بيروت. 2024/06/05
جزء من السفارة الأمريكية في عوكر قرب بيروت. 2024/06/05AP Photo/Bilal Hussein

في تشرين الأول/أكتوبر 2023، اشتبك مئات المتظاهرين مع قوات الأمن اللبنانية في مظاهرات بالقرب من السفارة الأمريكية، دعماً لفلسطين ولأهالي غزة الذين تشن عليهم القوات الإسرائيلية الغارات دون هوادة منذ ثمانية أشهر، من تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في غلاف غزة .

المصادر الإضافية • أ ب

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