بقلم: يورونيوز

صادق البرلمان السلوفيني على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين اليوم الثلاثاء.

اعلان

وكانت سلوفينيا قد بدأت الخميس الماضي بالإجراءات الدبلوماسية للاعتراف بفلسطين، وقال رئيس وزراء البلاد روبرت غولوب: "إن مرسوم الاعتراف بفلسطين، جزء من جهود الحكومة لإنهاء الفظائع غير المقبولة في غزة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف غولوب:” تتحمل سلوفينيا، باعتبارها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مسؤولية أكبر بكثير اليوم مما كانت عليه في الماضي. لهذا فإن أعين العالم بأسره تتجه نحو حدث اليوم. لقد بحثنا عن التوازن في طريق سلوفينيا إلى الأمام، التوازن بين مصالح العالم الغربي والعالم العربي وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح تعييننا في مجلس الأمن".

وصوت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح هذه الخطوة ، في أعقاب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها ثلاث دول أوروبية أخرى.

وصوت البرلمان يوم الثلاثاء بأغلبية 52 صوتًا ولم يعارض أحد الاعتراف في البرلمان المؤلف من 90 مقعدًا. ولم يحضر باقي المشرعين التصويت.

وجاء قرار سلوفينيا بعد أيام من اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وهو ما أدانته إسرائيل.

وفي السابق، لم يعترف سوى سبعة أعضاء من الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة رسميًا بالدولة الفلسطينية. وخمس منها من دول الكتلة الشرقية السابقة التي أعلنت الاعتراف بها في عام 1988، كما فعلت قبرص، قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وجاء اعتراف السويد في عام 2014.