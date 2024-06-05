بقلم: يورونيوز

حرب غزة: قصف مستمر على القطاع وإصابة 9 جنود في تفجير بقاعدة عسكرية وترقب لإحياء مباحثات وقف النار

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من المتوقع أن يصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اليوم إلى الدوحة وكذلك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى المنطقة لبحث "اقتراح بايدن"، فيما تؤكد حركة حماس على وجوب وقف الحرب في أي اتفاق مقبل، وفي اليوم الـ243 للحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل القصف العنيف على مناطق في القطاع حصد أرواح العشرات من القتلى ومئات الجرحى، وعلى الجبهة الشمالية قالت خدمات الإطفاء إنها نجحت بعد 48 ساعة في السيطرة على الحرائق التي اشتعلت في شمال إسرائيل وقدرت أضرارها بأكثر من أضرار حرب 2006 مع حزب الله.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ243

إصابة 9 جنود بينهم 2 في حالة خطيرة جراء انفجار ذخيرة في قاعدة للجيش الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي إن تسعة جنود أصيبوا بجروح نتيجة انفجار ذخائر في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل أمس الثلاثاء، وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح خطيرة، وجنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة، بينما أصيب الخمسة الآخرون بجروح طفيفة. وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يحقق في الانفجار.

القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين في سفن في البحر الاحمر

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن (ASBM) على قطع بحرية في البحر الأحمر مساء الثلاثاء، دون تسجيل إصابات أو أضرار بحسب سنتكوم التي ادعت أن سلوك الحوثيين حسب وصفها يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة أولئك الذين يمرون عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.

الجيش الإسرائيلي يعتقل العشرات من الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 30 شابا فلسطينيا وصادر عدة مركبات خلال الاقتحام المستمر لبلدة بيت أمر جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.