سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين

بقلم: يورونيوز

باشرت سلوفينيا، الخميس، بعملية الاعتراف دبلوماسياً بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أنها سترسل مرسوماً إلى البرلمان للموافقة عليه بحلول منتصف حزيران/ يونيو المقبل.

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وقال رئيس الوزراء روبرت غولوب، في مؤتمر صحفي، إن مرسوم الاعتراف بفلسطين، جزء من جهود الحكومة لإنهاء الفظائع غير المقبولة في غزة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف غولوب: "تتحمل سلوفينيا، باعتبارها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مسؤولية أكبر بكثير اليوم مما كانت عليه في الماضي. لهذا فإن أعين العالم بأسره تتجه نحو حدث اليوم. لقد بحثنا عن التوازن في طريق سلوفينيا إلى الأمام، التوازن بين مصالح العالم الغربي والعالم العربي وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح تعييننا في مجلس الأمن".

وتابع : "سنواصل متابعة التقدم فيما يتعلق بمحادثات السلام، وإطلاق سراح الرهائن وإصلاح السلطة الفلسطينية".

وحثت سلوفينيا إسرائيل على وقف هجومها على غزة مُحذرة من أن التهديد بشن هجوم على مدينة رفح سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزيرة الخارجية تانيا فاجون إن سلوفينيا يجب أن تتخذ قراراً بالاعتراف بدولة فلسطين بحلول 13 حزيران/ يونيو.

وكتبت في رسالة نشرت على موقع "إكس": "إنني سعيدة بالخطوة الحاسمة التي لا رجعة فيها نحو الاعتراف".

وإذا تم تنفيذ قرار سلوفينيا، فستكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، بعد اعتراف السويد في عام 2015.

وستنضم بعد ذلك، من بين دول أخرى، إلى بلغاريا ورومانيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وقبرص وإيطاليا.

ومن المتوقع أن تعترف بالدولة الفلسطينية، دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وإيرلندا، بدولة فلسطين في الأشهر المقبلة.

وأعلنت وزارة خارجية جزر البهاما، الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

ويذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، قررت في الثاني من شهر أيار/مايو الجاري الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

كما أعلنت كل من جامايكا وباربادوس خلال شهر نيسان/ابريل الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.

ومنذ عام 1988، اعترفت 140 دولة على الأقل من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.