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فيديو: رجال الإطفاء يكافحون من أجل السيطرة على حريق في غابة في كاليفورنيا

جهود إطفاء الحرائق في كاليفورنيا
جهود إطفاء الحرائق في كاليفورنيا Copyright Kent Porter/ The Press Democrat
Copyright Kent Porter/ The Press Democrat
بقلم:  يورونيوز
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فيديو: رجال الإطفاء في كاليفورنيا يكافحون حرائق الغابات بسبب الرياح

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يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على حريق غابات آخر في الخليج الشرقي لمدينة سان فرانسيسكو.

واقترب حجم الحريق من أكبر حريق غابات وقع في كاليفورنيا هذا العام، والذي تم تطويقه بشكل كبير بعد التهام النيران لمساحة كبيرة من الأراضي العشبية الجبلية بين خليج سان فرانسيسكو والوادي الأوسط.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن حريقاً آخر أكبر حجماً ونشب الأسبوع الماضي تم احتواؤه بنسبة 75٪ يوم الاثنين بعد أن أرق أكثر من 35 كيلومتراً من الأراضي.

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