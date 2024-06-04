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شاهد: الدببة السوداء تظهر "قدرتها التدميرية" في حديقة حيوان أوكلاند

الدببة السوداء في حديقة حيوان أوكلاند
الدببة السوداء في حديقة حيوان أوكلاند Copyright AP Photo/ OAKLAND ZOO
Copyright AP Photo/ OAKLAND ZOO
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: الدببة السوداء تظهر "قدرتها التدميرية" في حديقة حيوان أوكلاند

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أظهر زوج من الدببة السوداء قوتهما التدميرية في حديقة حيوان أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أحدثا فوضى عارمة في موقع تخييم وهمي أنشأه حراسهما.

وتم إنشاء الموقع السبت الماضي احتفالاً بيوم الدب الأسود الوطني في الولايات المتحدة.

واتخذ المسؤولون المناسبة كفرصة لتوعية الزوار بشأن كيفية تجنب المواجهات مع الدببة في موقع إقامتها بالحديقة.

ولهذا الزوج من الدببة بالتحديد تاريخ في إحداث الفوضى، حيث هاجماً سابقاً منزلاً وأصابا امرأة كانت تحاول إخراجهما قبل إيداعهما بحديقة حيوان أوكلاند.

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