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جدونا

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بعد سلسلة من الهجمات.. العراق يعزز حماية مطاعم ومنشآت أمريكية وغربية في بغداد

عناصر أمن عراقيون في بغداد
عناصر أمن عراقيون في بغداد Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نشرت السلطات العراقية وحدات أمنية مختلفة لحماية المطاعم والمنشآت الأمريكية بعد الهجمات المتكررة في بغداد.

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وجاء هذا الانتشار بعد استهداف وتخريب مطاعم ومقاهي كنتاكي فرايد تشيلكي وتشيلي هاوس وليز وشوكليت بار من قبل مجموعات يعتقد أنها تنتمي إلى كتائب حزب الله العراقي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية لوكالة أسوشيتد برس: "إن القوات الأمنية تقوم بعمل كبير في الحفاظ على أهدافنا واستثماراتنا وإنجازات الحكومة العراقية خاصة هذه الحكومة التي حققت تطورات في مجالات الاستثمار والبناء والمشاريع".

وأضاف الخفاجي: "لن نسمح بأن يكون هناك تهديد للسِلم المجتمعي، وسنلاحق كل من يحاول العبث بأمن وسلامة بلدنا."

والأسبوع الماضي، تم استهداف 3 مطاعم وشركة أميركية ومعهدًا تعليميًا أميركيًا بريطانيًا في بغداد، بعد أيام من توعد جهات مجهولة باستهداف مطاعم اعتبرتها داعمة لإسرائيل في حربها على غزة، وذلك وسط إجراءات أمنية عراقية لمنع الهجمات.

المصادر الإضافية • أ ب

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