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عاجل. هبوط مركبة "ستارشيب" بنجاح في المحيط للمرة الأولى بعد عدة رحلات تجريبية فاشلة

شخص يقف وواءه صاروخ ستارشيب الضخم التابع لشركة سبيس إكس أثناء استعداده لرحلة تجريبية من قاعدة ستاربايس في بوكا تشيكا، ولاية تكساس، الأربعاء، 5 حزيران / يونيو 2024.
شخص يقف وواءه صاروخ ستارشيب الضخم التابع لشركة سبيس إكس أثناء استعداده لرحلة تجريبية من قاعدة ستاربايس في بوكا تشيكا، ولاية تكساس، الأربعاء، 5 حزيران / يونيو 2024. Copyright Eric Gay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Eric Gay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  Euronews
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هبوط مركبة "ستارشيب" بنجاح في المحيط للمرة الأولى بعد عدة رحلات تجريبية فاشلة

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أكمل الصاروخ الضخم التابع لشركة سبيس إكس "ستارشيب" أول رحلة تجريبية كاملة له يوم الخميس، حيث عاد إلى الأرض دون أن ينفجر بعد انطلاقه من ولاية تكساس الأمريكية.

وكانت الرحلات التجريبية الثلاث السابقة قد انتهت بانفجار الصاروخ والمركبة الفضائية. أما هذه المرة، فقد نجح كلاهما في الهبوط بطريقة مسيطر عليها.

وكان الصاروخ الأضخم والأقوى في العالم - بطول 400 قدم (121 مترًا) تقريبًا - فارغًا أثناء تحليقه فوق خليج المكسيك واتجه شرقًا في رحلة إلى المحيط الهندي.

وبعد دقائق من الإقلاع صباح الخميس، انفصل معزز المرحلة الأولى من الصاروخ عن المركبة الفضائية واندفع إلى الخليج كما هو مخطط له بالضبط، بعد إطلاق محركاته.

وبعد ساعة، أظهرت مشاهد حية أجزاء من المركبة الفضائية وهي تنفصل أثناء ارتفاع درجة الحرارة الشديدة أثناء العودة إلى الأرض، لكنها ظلت سليمة بما يكفي لنقل البيانات على طول الطريق إلى موقع الهبوط المستهدف في المحيط الهندي.

وسبيس إكس شركة أسسها الملياردير إيلون ماسك، ويشغل أيضًا منصب مديرها التنفيذي.

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