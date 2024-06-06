بقلم: يورونيوز

قائد عسكري إسرائيلي يقول: جاهزون لحرب شاملة ضد حزب الله اللبناني

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قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري غوردين، في ذكرى مرور 18 عامًا على حرب لبنان الثانية، إن الجيش مستعد لمواجهة حزب الله اللبناني مرة أخرى.

وقال غوردين إن [حزب الله](<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3S4bGeE9v3w?si=nqJewO7qH-X2wgsd" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>) تلقى ضربات قاسية، مشيرا إلى أن الحزب خسر حوالي 420 مقاتلا وعناصر بارزة منه منذ ثمانية أشهر.

وبين غوردين أن القوات الإسرائيلية أكملت في الأسبوع الماضي الاستعدادات للهجوم على لبنان، "لإعادة الأمن والشعور بالأمان إلى الشمال"، على حد تعبيره.