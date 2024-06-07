يوم السبت موعد استقالة غانتس المتوقعة من حكومة الحرب الإسرائيلية ومحاولات أمريكية لمنعه

بقلم: يورونيوز

يختلف غانتس مع نتنياهو بشأن السيطرة الإسرائيلية على القطاع بعد الحرب، بينما يحاول الأمريكيون ثنيه عن تقديم الاستقالة، لاعتباره شريكا مقربا من واشنطن، ولما يتميز به من ليونة أكثر من نتنياهو.

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يعتزم الوزير الإسرائيلي بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المكون من ثلاثة أعضاء، الاستقالة يوم السبت من حكومة الطوارئ الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

في الاثناء حدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موعدا لاجتماع وزاري موسع يوم الأحد، اي غداة الاستقالة المتوقعة لغانتس.

وكان غانتس لوح بالاستقالة الشهر الماضي، في حل لم تحدد خطة جديدة للحرب على غزة، وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس واليوم التالي للحرب.

وكان غانتس وهو زعيم حزب "معسكر الدولة" طالب بوضع خطة ،ترمي إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ونزع القطاع من السلاح وإيجاد بديل للسلطة فيه، وعودة مستوطني الشمال بداية أيلول/سبتمبر.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية في ما يخص رئاسة الوزراء، تقدم الوزير بيني غانتس على رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو بنسبة 42% مقابل 34%.