بقلم: يورونيوز

لأول مرة في تاريخه.. منتخب فلسطين يتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم

اعلان

تأهل المنتخب الفلسطيني إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لأول مرة على الإطلاق اليوم الخميس بعد التعادل السلبي مع لبنان.

ويحتل الفريق، الذي لعب في قطر بسبب المخاوف الأمنية في غزة، المركز الثاني في مجموعته بفارق خمس نقاط عن لبنان قبل مباراة واحدة متبقية.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات التسع إلى الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا التعادل ضمن منتخب فلسطين كذلك التأهل إلى كأس أمم آسيا 2027 للمرة الرابعة في تاريخه.