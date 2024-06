خلدت أيقونة الموسيقى والفناء الأمريكية سيندي لوبر طبعات يديها وقدميها على لوح خارج مسرح تي سي أل الصين في مدينة لوس أنجليس الأمريكية. وكانت لوبر البالغة من العمر 70 عامًا قد بدأت مسيرتها الفنية عام 1983 مع ألبومهاShe's So Unusual الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع أغانيها مثل Girls Just Want to Have Fun و Time After Time وShe Bop و All Through the Night.

خلدت أيقونة الموسيقى والفناء الأمريكية سيندي لوبر طبعات يديها وقدميها على لوح خارج مسرح تي سي أل الصين في مدينة لوس أنجليس الأمريكية. وكانت لوبر البالغة من العمر 70 عامًا قد بدأت مسيرتها الفنية عام 1983 مع ألبومهاShe's So Unusual الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع أغانيها مثل Girls Just Want to Have Fun و Time After Time وShe Bop و All Through the Night. وقد فازت لوبر بجائزتيْ غرامي: واحدة لأفضل فنانة جديدة لعام 1985 وأخرى لأفضل ألبوم مسرحي موسيقي لعام 2014 مع ألبوم Kinky Boots.