شاهد: إنقاذ 80 مهاجرا علقوا في القنال الإنجليزي بعد عبورهم من فرنسا

بقلم: يورونيوز

أنقذت السلطات البريطانية، الخميس نحو 80 مهاجرا كانوا على متن قارب صغير قادم من الجانب الفرنسي في القنال الإنجليزي.

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وأكد خفر السواحل، الخميس، إرساله طائرتين هليكوبتر إلى موقع الحادث، كما أرسلت مؤسسة قوارب النجاة الملكية قوارب نجاة.

وأضافت السلطات أنها انتشلت بعض المهاجرين من المياه ولم يتم الإعلان عن أي وفيات.

وتشكل كيفية منع المهاجرين من القدوم إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية إحدى القضايا الرئيسية التي يتم مناقشتها باستمرار وخاصة في فترات الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

وقتل عشرات المهاجرين في الأسبابيع الماضية خلال محاولتهم العبور حيث يتجمع آلاف المهاجرين الراغبين في العبور في مخيم كاليه الواقع في شمال فرنسا.