شاهد: انحرفت سيارتهم وتحطمت عند النهر.. حادث مروع في ألبانيا ضحيته مهاجرون

بقلم: يورونيوز

تحطمت سيارة قرب نهر فجيوسا جنوب شرق ألبانيا، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الثمانية، ومنهم سبعة أشخاص يشتبه في أنهم من المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب سائقهم المحلي.

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وقع الحادث عندما فقد السائق السيطرة على السيارة وانحرف باتجاه النهر بحسب بيان للشرطة، التي قالت إن السيارة لم تتوقف عند حاجز تفتيش للشرطة وانطلقت مسرعة في اتجاه مغاير، وسرعان ما لحقت سيارة للشرطة بسيارة الركاب، ورأتها تتحطم قرب النهر.

ولا تعد ألبانيا طريقاً رئيسية بالنسبة إلى المهاجرين غير النظاميين، ولكن مجموعات صغيرة من المهاجرين من دول عربية أو من آسيا يقصدونها، حتى يصلوا إلى إيطاليا بحرا، أو بلدانا مجاورة أخرى برا.

وأضحت البانيا سنة 2019 أول بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي، لديه ضباط ينتمون للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، ولمراقبة حدود البلاد في الجنوب والشرق، حيث يمر المهاجرون من هناك غالبا.

وكان البرلمان الألباني وافق خلال شهر شباط/فبراير الماضي على اتفاق، يقضي باستقبال آلاف المهاجرين من طالبي اللجوء إلى إيطاليا.