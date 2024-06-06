قتيل واحد وأكثر من 100 جريح جراء اصدام عربتي ترام في مدينة كيميروفو الروسية

بقلم: يورونيوز

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم عربتي ترام في مدينة كيميروفو جنوب غرب سيبيريا إلى 108 أشخاص، 60 شخصًا منهم خرجوا من المستشفى، حسب ما افاد به عمدة كيميروفو ديمتري أنيسيموف على صفحته في تطبيق تيليغرام.

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قُتل شخص واحد وأصيب العشرات بجروح بعد تصادم قطاري ترام، على طريق لوغوفايا السريع في وقت مبكر من صباح يوم الخميس في مدينة كيميروفو الروسية، وفقًا للسلطات المحلية.

وقال أنيسيموف: ”لسوء الحظ، رغم كل الجهود التي بذلها الأطباء، توفي شخص واحد... ويستمر إسعاف المصابين الآخرين، إذ يقدم الأطباء المساعدة اللازمة، ولا توجد مخاوف على حياتهم".

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن وزارة الصحة الإقليمية أن سبعة قاصرين كانوا من بين المصابين، وقد تم فتح تحقيق جنائي بتهمة تقديم خدمات لا تفي بمعايير السلامة.

وقالت شركة النقل الكهربائي في المدينة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حريق أو وفيات نتيجة للحادث. وكان القطاران يسيران في الاتجاه نفسه وقت وقوع الحادث.