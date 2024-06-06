بوتين يُلوّح باستخدام أسلحة نووية في حال تعرض سيادة روسيا وسلامتها للتهديد

اعتبر الرئيس الروسي أنّ ما يحدث يسمح للحكومة الروسية بدراسة الخيارات النووية إذا تم استخدام سلاح الدمار الشامل ضد البلاد أو في حال "وجود الدولة ذاتها تحت التهديد".

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هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية في حال تعرض سيادة أو أراضي بلادة للتهديد. ولم يتردد بوتين في توجيه تحذيرات حول التداعيات المحتملة على الدول، التي تدعم جهود أوكرانيا لشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

وحول احتمال استخدام الترسانة النووية الروسية، قال بوتين إن الأمر ليس مستبعدا، مؤكدا: "لسبب ما، يعتقد الغرب أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي أبداً"، مشيراً إلى العقيدة النووية للبلاد لعام 2020.

واعتبر الرئيس الروسي أنّ ما يحدث يسمح للحكومة الروسية بدراسة الخيارات النووية إذا تم استخدام سلاح الدمار الشامل ضد البلاد أو في حال "وجود الدولة ذاتها تحت التهديد". واضاف: "لدينا عقيدة نووية. انظروا ماذا تقول. إذا كانت تصرفات شخص معين تهدد سيادتنا وسلامتنا الإقليمية، فنحن نعتبر أنه من الممكن لنا استخدام جميع وسائلنا المتاحة".

وحول الحرب في أوكرانيا، أشار بوتين إلى أنّ الأعمال العدائية قد تنتهي خلال شهرين أو ثلاثة إذا توقفت واشنطن عن تزويد كييف بالأسلحة. وأضاف: "ما الذي يجب فعله لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا؟ يمكنني اقول نفس الشيء، الذي قلته للرئيس بايدن. أرسل لي رسالة منذ مدة، وأجبت عليه كتابيًا، إذا كنت تريد وقف العمليات القتالية في أوكرانيا يجب وقف إمداد الأسلحة، وستنتهي الأعمال العدائية خلال شهرين، أو ثلاثة أشهر كحد أقصى".

وبخصوص إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، والمعتقل في روسيا بسبب اتهامات بالتجسس، قال بوتين إنّ أي إطلاق سراح من هذا القبيل لا يتم تحديده عبر وسائل الإعلام ولكن من خلال نهج متحفظ وهادئ ومهني، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي اتخاذ قرار بشأنه إلا على أساس المعاملة بالمثل"، في إشارة إلى عملية تبادل محتمل للأسرى وأوضح بوتين بأن الأجهزة الأمريكية والروسية المعنية تحافظ على اتصالات فيما بينها بشأن هذه القضية.