بقلم: Euronews

بوتين يتوعد بتقديم أسلحة بعيدة المدى لـ"جهات ثالثة"لضرب أهداف غربية

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أن روسيا قد تقدم أسلحة بعيدة المدى لدول أخرى لضرب أهداف غربية.

وجاءت تصريحاته بعد أن حذر ألمانيا من أن استخدام أوكرانيا لأسلحتها لضرب أهداف داخل روسيا سيشكل "خطوة خطيرة".

وقال إن تسليم الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا كان بمثابة صدمة للكثيرين في روسيا.

وأضاف: "الآن إذا استخدموا الصواريخ لضرب منشآت على الأراضي الروسية فإن ذلك سيدمر العلاقات الروسية الألمانية بالكامل".