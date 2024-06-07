بقلم: يورونيوز

الزعيم الصيني يلتقي نائب رئيس البرازيل في بكين ويشدد على أهمية تعميق العلاقات الثنائية

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أجرى نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين يوم الجمعة محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في العاصمة الصينية بكين.

وهنأ شي البرازيل على نموها الاقتصادي تحت قيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقال إن الصين ستنتهز فرصة الذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية لتعميق العلاقات مع البرازيل.

وشارك ألكمين في رئاسة الاجتماع السابع للجنة التنسيق والتعاون رفيعة المستوى بين الصين والبرازيل في بكين بحضور مسؤولين حكوميين ورجال أعمال من كلا البلدين، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).