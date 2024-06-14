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جدونا

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بأقل من دولار..صيني يشتري أوراقاً قديمة ويعثر بينها على وثائق سرّية عسكرية

اكتشاف وثائق عسكرية سرية في محطة إعادة تدوير في الصين
اكتشاف وثائق عسكرية سرية في محطة إعادة تدوير في الصين Copyright Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز مع أب
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عثر صيني مولع بالتاريخ العسكري، على وثائق عسكرية وسط كومة أوراق قديمة، بعد أن اشترى أربعة كتب بأقل من دولار واحد من محطة إعادة تدوير في حي في الصين، حسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية صينية.

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المشتري، الذي تم تحديد هويته فقط على أنه متقاعد ولقبه تشانغ، هو من المولعين بالتاريخ العسكري.

وسرعان ما أدرك تشانغ، أن الوثائق تحتوي على معلومات مختومة على أنها سرية، ليقوم على الفور بإبلاغ الوحدات الأمنية بأمرها.

وحسب التقارير، قامت السلطات باستجواب شخصين يعملان في تجارة الكتب والمجلات المستعملة في المحطة، وتوصلت إلى أن اثنين من الموظفين العسكريين المكلفين بتمزيق أكثر من 200 كتاب، باعوها بدلاً من ذلك إلى مركز إعادة التدوير كنفايات ورقية وزنها 30 كيلوغراماً مقابل حوالي 2.75 دولار.

ولم تذكر التقارير ما هي الوثائق السرية التي تم العثور عليها، أوما إذا كان قد تم القبض على أي شخص مشتبه فيه.

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